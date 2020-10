Empoli, allarme rientrato: la squadra è partita per Benevento Tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina

L'Empoli è partito questa mattina per Benevento dopo l'allarme causato dalla presenza di positivi al Covid riscontrati in seguito al ciclo di tamponi effettuati nella giornata di ieri. Questa mattina, come comunicato dal club toscano, il gruppo squadra è stato sottoposto a un nuovo ciclo di controlli che ha fatto emergere la totale negatività di tutti i componenti. Nel pomeriggio c'è stata la partenza per il Sannio dove domani, alle ore 16, ci sarà la sfida di Coppa Italia contro i giallorossi di Pippo Inzaghi.