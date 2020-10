La diretta web di Benevento - Empoli Al Vigorito si gioca il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia

Al Vigorito c'è il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Il Benevento sfida l'Empoli di Dionisi, capolista del campionato di serie B. Come preannunciato, Inzaghi ha modificato la formazione titolare, utilizzando quegli elementi che in campionato hanno accumulato un minutaggio minore. La novità è rappresentata da Nicolas Viola che parte dal primo minuto dopo i mesi d'assenza per infortunio. Un recupero importante per la Strega, anche se non ancora al meglio della condizione. A centrocampo si rivede anche Tello, mentre in avanti c'è Improta a completare il pacchetto insieme a Sau e al giovane Di Serio, fresco dell'esordio in serie A di domenica scorsa contro il Napoli. La sfida è di sola andata: la vincente accederà al quarto turno eliminatorio contro una tra Perugia e Brescia. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si andrà ai supplementari e, se l'equilibrio dovesse persistere, ai calci di rigore.

Benevento - Empoli 0-0 (LIVE)

Benevento (4-3-2-1): Manfredini; Maggio, Tuia, Glik, Foulon; Tello, Viola, Hetemaj; Improta, Sau; Di Serio. A disp.: Montipò, Letizia, Caldirola, Basit, Lapadula, Dabo, Caprari, Insigne, Moncini, Schiattarella, Ionita, Pastina. All.: Inzaghi

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Zappella, Casale, Pirrello, Parisi; Ricci, Damiani, Haas; Bajrami; Olivieri, Matos. A disp.: Pratelli, Rizza, Stulac, Mancuso, Baldanzi, Viti, Cambiaso. All.: Dionisi

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Assistenti: Palermo di Bari e Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Carrione di Castellammare di Stabia