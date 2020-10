Benevento, Manfredini: "Peccato, dovevamo fare meglio" L'estremo difensore: "Era un match alla nostra portata. Adesso pensiamo al Verona"

Esordio stagionale per Manfredini. Un pomeriggio amaro per l'estremo difensore che ha incassato quattro reti che sono costate all'eliminazione dalla Coppa Italia da parte del Benevento:

"Volevamo fare una partita diversa, purtroppo non siamo riusciti a imporci. Dispiace tanto perché sarebbe stato importante andare avanti per permettere a chi gioca meno in campionato di trovare la giusta continuità. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa che analizzeremo nei prossimi giorni, sia tramite video che sul campo. Era un match alla nostra portata e potevamo fare meglio: è stata una giornata negativa. Con questa sconfitta sfuma anche il possibile derby con il Napoli, sarebbe stato un bell'obiettivo. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima".

CAMPIONATO - "Ci aspettano due partite che non possiamo sbagliare perché utili per la salvezza. Faremo del nostro meglio come sempre. Già da domani penseremo alla sfida del Bentegodi che sarà molto importante".

PRESENZE - "Giocare ogni domenica ti permette di entrare prima in condizione, ma siamo tutti professionisti e cerchiamo di dare in settimana il massimo delle nostre capacità. Speriamo che le occasioni arrivino per tutti, purtroppo questa sera non è andata nel verso giusto".