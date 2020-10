Moncini: "Figuraccia da evitare. Contento del rientro" L'attaccante del Benevento: "Il gol può rappresentare una svolta per la mia stagione"

E’ stata una serata significativa per Gabriele Moncini, al di là della sconfitta rimediata sul campo. L’attaccante è tornato dopo l’infortunio e nel post gara ha commentato così le proprie impressioni:

“Sono contento perché ho lavorato molto questo fine settimana e la gamba ha tenuto. Questa è una notizia finalmente positiva. Il gol di questa sera non è valso a niente, ma può rappresentare una svolta per la mia stagione. L’infortunio non è stato facile perché vengo da un percorso impegnativo, ma ho sempre seguito la squadra e adesso sono pronto per tornare”.

CONDIZIONE – “Fisicamente sto benissimo. Il nostro preparatore ci fa lavorare il doppio, quindi nel momento in cui sono a disposizione posso essere utilizzabile. Poi è chiaro che le scelte le farà il mister”.

EMPOLI - "Abbiamo fatto una figuraccia. Non dobbiamo fare certe prestazioni perché non siamo questi, dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti con il giusto equilibrio”.

PERCORSO - "Sappiamo che le partite con Roma e Napoli sono state una tappa di un processo, nel senso che abbiamo costruito tanto. Oggi volevamo vincere e proseguire questo percorso nel migliore dei modi. Siamo dispiaciuti, ma dobbiamo continuare sulla scia vista con il Napoli”

MIGLIORAMENTI - "A livello tecnico la serie A è difficilissima, quindi deve esserci un miglioramento costante. Deve prevalere anche l'aspetto al di fuori dal campo. In questo il mister è stato fondamentale e lo sto seguendo in tutto: solo così possono arrivare i risultati”.

VERONA E SPEZIA – “Sappiamo che queste sono le partite in cui dobbiamo dare tutto. Anche le altre pretendenti alla salvezza stanno facendo punti, quindi dobbiamo fare risultato già da lunedì”.