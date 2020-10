Inzaghi: "Torniamo sulla terra e pensiamo al Verona" Il tecnico del Benevento: "Ho sbagliato a non far capire l'importanza di questa partita"

E' un Inzaghi deluso quello che ha parlato nel post gara ai microfoni di Ottochannel. Ecco il commento dell'allenatore giallorosso:

"Oggi c'è poco da dire, probabilmente non ho fatto capire bene l'importanza di questa gara. Se non si è al 100% si rischiano di fare brutte figure. Forse i troppi complimenti ci hanno dato alla testa, dobbiamo tornare sulla terra e pensare subito al match di lunedì contro il Verona".

RIENTRI - "Teniamoci il primo tempo di Viola che mancava da otto mesi. Volevo vederlo e sbloccarlo. Sicuramente il miglior Viola lo vedremo dopo la sosta: adesso lo faremo allenare e presto troverà la migliore condizione. Ci sono anche altre note positive. Dispiace solo per il risultato perché questa squadra con me non ha mai sbagliato l'atteggiamento".

VIOLA - "Per me Viola è una mezzala. Può in evenienza giocare anche come play, ma oggi l'ho messo lì perché in quella posizione poteva gestirsi al meglio. Averlo sarà molto importante per noi".

ATTEGGIAMENTO - "Quando non ci sei con la giusta cattiveria accade questo. Da una giornata così si può solo migliorare. Penso che gli elogi ci abbiano fatto perdere il senso della realtà. Il calcio è questo. L'Empoli è un'ottima squadra e l'abbiamo visto. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo a partire dal Verona".

COPPA ITALIA - "L'anno scorso perdere al debutto ci ha fatto bene, speriamo che sia altrettanto quest'anno".