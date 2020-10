Curva Sud, avviata nuova raccolta fondi per Michaela L'iniziativa dopo i ringraziamenti della madre della ragazza nel corso di "Mattino Cinque"

Continuano le opere di beneficenza da parte della Curva Sud. Gli ultras giallorossi hanno annunciato di voler dare vita a una nuova raccolta fondi per Michaele, giovane ragazza colpita da un violento aneurisma. Ecco il comunicato:

Siamo onorati dai ringraziamenti formulati nei nostri confronti nel corso di “Mattino Cinque” dalla mamma di Michaela, giovane ragazza colpita da aneurisma, alla quale in passato abbiamo dedicato una raccolta fondi per permetterle le migliori cure all’estero. Purtroppo la situazione non è ancora migliorata, quindi siamo pronti a scendere in campo attraverso una nuova raccolta, chiedendo l’aiuto di tutti i beneventani. Ogni giorno, dalle 18 alle 20, ci sarà un nostro addetto nei pressi del murales dedicato a Imbriani in via Massimo D’Azeglio che si occuperà delle donazioni. Alla fine effettueremo un unico bonifico che verrà reso pubblico attraverso una nota e spedito alla famiglia di Michaela. Per informazioni potete fare riferimento al 3473245128. Non manchiamo a questo importante appuntamento, in modo da permettere a Michaela un futuro migliore.