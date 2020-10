Benevento, Lapadula convocato dal Perù L'attaccante verrà utilizzato per i match che i biancorossi giocheranno contro Cile e Argentina

Il sogno di Lapadula è diventato realtà. L'attaccante giallorosso vestirà la maglia del Perù, nazione a cui è legato grazie alle origini della madre. Recentemente il calciatore ha più volte espresso la volontà di far parte della selezione biancorossa, dicendo definitivamente addio a quella italiana. In poco tempo ha avviato le pratiche per la cittadinanza, ottenendo la convocazione ufficiale che questa sera il Commissario Tecnico Ricardo Gareca ha diramato per i prossimi match con Cile e Argentina, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, in programma nelle giornate del 14 e 18 novembre. Impegni che non intaccheranno la partecipazione dell'attaccante alle gare del Benevento, considerato che la serie A si fermerà proprio per le nazionali.