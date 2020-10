Verona-Benevento, Juric con tanti assenti Inzaghi aspetta Iago Falque e Barba, l'Hellas deve fare la conta

Se è vero che Inzaghi guarda con attenzione alla condizione di Iago Falque e Barba, che sembrano entrambi avviati verso il recupero, ma non dovrebbero far parte della spedizione al Bentegodi, è altrettanto vero che per Ivan Juric è una vigilia ricca di tormenti quella della sfida col Benevento.

La lista degli infortunati dell'Hellas è davvero chilometrica e gli ultimi due da aggiungere sono Marco Davide Faraoni e Kevin Ruegg, usciti non certo al meglio dalla sfida di Coppa col Venezia. Ieri sono arrivati gli esiti degli esami strumentali dei due: lesione di primo grado al soleo del polpaccio sinistro per Faraoni, lesione di secondo grado del bicipite femorale per Ruegg. Come dire che anche loro il Benevento lo vedranno dalla tribuna. La lista degli infortunati in casa Hellas, dicevamo, è davvero lunga: sono fermi per problemi muscolari Veloso, Danzi, Ceccherini, Favilli, Di Carmine, Cetin e Benassi. Matteo Lovato ha un fastidio al ginocchio, Gunter ha avuto il Covid e non si è ancora negativizzato. Undici atleti che rischiano di rimanere fuori dalla sfida salvezza contro i giallorossi. Inutile dire che Juric ha chiesto ai sanitari qualche miracolo e spera di riavere almeno Lovato e Ceccherini, ovvero due dei tre che utilizza nella linea di difesa.

Oggi l'undici che si pensa possa andare in campo contro il Benevento dovrebbe essere questo: Silvestri; Magnani, Lovato, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Colley, Zaccagni; Kalinic. 3-4-3 come nella tradizione di Juric, con la difesa meno perforata del campionato (due gol subiti) e con Kalinic in campo dal primo minuto.