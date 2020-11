Benevento, due assenti tra i giallorossi per Verona Inzaghi ne ha convocati 23 per il posticipo della sesta giornata

Sono due gli assenti tra le fila giallorosse in vista del match di domani sera con il Verona. Nella lista dei convocati, infatti, non compaiono Barba e Iago Falque, ancora fermi ai box a causa di problemi fisici. In conferenza stampa, Pippo Inzaghi ha sottolineato che avrebbe valutato fino all'ultimo la condizione dei due calciatori, con la possibilità di lasciarli a casa per poterli utilizzare al meglio a partire da martedì, quando comincerà la preparazione per la sfida casalinga con lo Spezia. Detto fatto, la Strega è partita verso Verona senza i due acciaccati, con la lista dei convocati così composta:

PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio,Tuia.

CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita;

ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula, Caprari.