Benevento, a Verona arriva la terza sconfitta consecutiva Non basta la marcatura di Lapadula per evitare il ko

Terza sconfitta consecutiva per il Benevento. Dopo un primo tempo molto combattuto, chiuso con il vantaggio di misura del Verona per la marcatura realizzata da Barak, la truppa di Inzaghi è rientrata in campo davvero bene con l’inizio del secondo tempo. I giallorossi sono diventati padroni del campo, sfiorando diverse occasioni da gol e trovando il pareggio con Lapadula. Il Verona ha punito nuovamente la Strega nel suo momento migliore, al 18', con un imprendibile conclusione di Barak di esterno. Il Benevento si è trovato anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Caprari per eccessive proteste dopo un presunto rigore non concesso dall'arbitro. I padroni di casa hanno chiuso la sfida al 32' con un colpo di testa di Lazovic. La Strega resta a quota sei punti in classifica e nella prossima giornata affronterà lo Spezia al Vigorito.

Hellas Verona - Benevento 3-1 (LIVE)

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (47'st Gunter), Lovato (1'st Magnani), Empereur (1'st Dawidowicz); Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak (47'st Colley), Zaccagni; Kalinic (41'st Di Carmine). A disp.: Berardi, Pandur, Salcedo, Udogie, Cetin, Terracciano, Cancellieri. All.: Juric

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola (1'st Tuia), Glik, Foulon; Dabo, Schiattarella (29'st Tello), Ionita; Insigne (26'st Improta), Caprari; Lapadula (29'st Moncini). A disp.: Manfedini, Locatelli, Viola, Maggio, Di Serio, Sau, Hetemaj. All.: Inzaghi

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Palermo di Bari e Lombardi di Brescia. IV ufficiale: Volpi di Arezzo. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Paganessi di Bergamo

Marcatore: 17'pt e 18'st Barak (V), 11'st Lapadula (B), 32'st Lazovic (V)

Note: Espulso Caprari al 28'st

Secondo tempo

93' Conclusione di Glik che si spegne di poco sul fondo

92' Cambi Verona: entrano Gunter e Colley al posto di Ceccherini e Barak

90' Tre minuti di recupero

86' Per il Verona entra Di Carmine al posto di Kalinic

83' Giallo per Magnani

83' Palla per Kalinic che viene anticipato magistralmente da Glik

77' Tris del Verona con un colpo di testa di Lazovic

75' Ammonito Lazovic

74' Entrano Tello e Moncini al posto di Schiattarella e Lapadula: si passa al 4-4-1

73' Espulso Caprari. L'attaccante giallorosso stava protestando dopo il calcio di rigore non concesso e il direttore di gara ha tirato fuori il cartellino rosso

71' Ammonito Ionita

71' Il Benevento protesta per un netto contatto tra Tameze e Caprari in area: l'arbitro non vede nulla

71' Entra Improta al posto di Insigne

69' Ci prova Dabo con una forte conclusione dalla distanza: la palla sorvola la traversa

67' Traversa Verona! Tameze pesca Kalinic in area che di testa stampa la sfera sull'incrocio dei pali

65' Giallo per Zaccagni

63' Verona di nuovo in vantaggio. Nel suo momento migliore, il Benevento va di nuovo sotto. Tuia non riesce a contrastare Di Marco che serve Barak, il trequartista di esterno punisce Montipò

58' Altra involata di Zaccagni per Kalinic che, contrastato da Foulon, fallisce il tap in vincente

56' Pareggio del Benevento! A gonfiare la rete è Gianluca Lapdula al termine di un bel dialogo con Caprari

55' Palla per Lapadula che da buona posizione si fa anticipare da un difensore avversario

55' Giallo per Glik

51' Cross di Letizia per Lapadula, l'attaccante stecca la conclusione

49' Ammonito Inzaghi per eccessive proteste dopo un contatto tra Foulon e Lazovic

48' Letizia crossa per Lapadula: l'attaccante ci va di testa, ma Silvestri para

45' Inizia il secondo tempo. Cambi per entrambe le squadre: Inzaghi inserisce Tuia al posto di Caldirola. Entrano Magnani e Dawidowicz per il Verona al posto di Lovato ed Empereur

Primo tempo

45' Termina il primo tempo

44' Anche Lovato entra nella lista dei cattivi per un fallo su Lapadula: ammonito

43' Giallo per Schiattarella per contatto su Zaccagni

42' Bel cross di Letizia per la testa di Ionita: la conclusione del centrocampista Moldavo sfiora di pochissimo la porta di Silvestri

40' Zaccagni serve Ilic che calcia di prima intenzione: la sfera va in curva

38' Bella palla di Lapadula per Insigne, ma perde il tempo giusto e spreca un'ottima occasione da ottima posizione

37' Il Benevento prende sempre più fiducia e occupa stabilmente la metà campo avversaria alla ricerca del pareggio

35' Zaccagni prova il cross da posizione defilata, ma la palla assume una traiettoria strana e va verso la porta: Montipò smanaccia in angolo

33' Sul successivo corner la palla arriva sulla testa di Dabo che spedisce sul fondo

32' Conclusione dalla distanza di Caprari, Silvestri ci arriva all'ultimo e riesce a deviarla con difficoltà in angolo

29' Giallo per Barak per fallo su Schiattarella

27' Altra occasione con Insigne che si presenta a tu per tu con Silvestri: l'estremo difensore respinge la minaccia

26' Errore di Lovato con Insigne che ne approfitta e serve Lapadula, l'attaccante calcia con difficoltà dal limite: la sfera viene respinta da un difensore gialloblu

25' Ammonito Caldirola per fallo su Kalinic. Il centrale difensivo sta soffrendo la presenza dell'attaccante gialloblu

20' Timida la reazione del Benevento. Il Verona continua a essere molto aggressivo, un atteggiamento che i giallorossi stanno soffrendo

17' Verona in vantaggio. Zaccagni sulla sinistra serve al centro Barak che insacca di prima intenzione alle spalle di Montipò

15' E' il Verona ad avere il pallino del gioco. Il Benevento non riesce a essere pericoloso nelle ripartenze

12' Insidioso cross di Zaccagni per Barak, Schiattarella sventa la minaccia con un provvidenziale colpo di testa

10' Nessuna azione degna di nota da parte di entrambe le squadre che mantengono un ritmo alto

4' Prime fasi di gioco molto intense. Le squadre si affrontano a viso aperto con giocate di prima e pressing a tutto campo

0' Comincia la partita

0' Entrano le squadre in campo.

Pre partita

Sesta giornata di campionato con il Benevento che è di scena al Bentegodi per sfidare l'Hellas Verona di Ivan Juric. Nessuna novità nella formazione scelta da Pippo Inzaghi che ha confermato pienamente l'undici che ha affrontato il Napoli una settima fa, anche a causa delle assenze di Iago Falque e Barba. La linea difensiva è composta da Caldirola e Glik centrali, con Letizia e Foulon esterni. A centrocampo Schiattarella giostrerà il gioco, mentre Dabo e Ionita ricopriranno il ruolo di interni. In avanti Lapadula sarà supportato da Insigne e Caprari.