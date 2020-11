Benevento, Ionita: "Dispiace per il ko. Pensiamo allo Spezia" Il centrocampista giallorosso: "Mai sull'1-1 avrei pensato a un epilogo del genere"

Al termine del match perso dal Benevento al Bentegodi contro il Verona, il centrocampista Ionita ha parlato così ai microfoni di Ottochannel:

"E' una sconfitta che fa male perché abbiamo fatto una buona partita. Sull'1-1 non avrei mai pensato a un epilogo del genere. Dobbiamo continuare a essere umili e a lavorare duro durante la settimana, solo così arriveranno i risultati positivi. Già pensiamo alla sfida di sabato con lo Spezia: non vediamo l'ora di scendere in campo".

ADATTAMENTO - "Si può sempre migliorare. Personalmente sto dando tutto in campo, anche se devo fare meglio. Sono felice di essere qui e di lavorare con questo gruppo".

ATTEGGIAMENTO - "Dopo il primo gol subito non abbiamo mollato, anzi siamo andati in avanti a pressare e riuscendo a creare tanto. Dobbiamo cercare di non subire troppo perché nel calcio può succedere di tutto, come accaduto questa sera. Dispiace tantissimo per la sconfitta. E' stata una partita molto dura. Noi interni di centrocampo abbiamo cercato di sfruttare molto le seconde palle perché gli spazi erano minori: questo è un aspetto diverso rispetto agli ultimi incontri".

SPEZIA - "Volevamo portare punti a casa già da stasera. Fortunatamente c'è la partita di sabato, la settimana sarà corta e non vediamo l'ora di scendere in campo".