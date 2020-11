Inzaghi: "Incredibile perdere queste gare: bisogna fare punti" Il tecnico giallorosso: "Teniamoci strette le cose positive, ma bisogna migliorare"

E' un Inzaghi amaro quello che ha commentato la sconfitta rimediata al Bentegodi contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni:

"Faccio fatica a commentare una partita del genere. Quando hai numerose occasioni sei chiamato a fare gol. Il primo tempo doveva finire con almeno quattro reti da parte nostra. Abbiamo subito a causa di una disattenzione. Mi sto innervosendo perché non è possibile: dei complimenti me ne faccio poco. Dobbiamo raccogliere punti. Non si possono non vincere simili partite".

CALDIROLA - "Era ammonito, quindi non volevo metterlo a rischio con una possibile espulsione".

RIGORE - "Dal campo era abbastanza netto. Il Var può decidere se darlo o meno. Dopo siamo stati ingenui con l'espulsione, bisogna crescere anche in questo. Sono degli episodi che ci aiutano poco".

MALIZIA - "Questa è la serie A. Abbiamo dei ragazzi giovani che sono all'esordio e che devono crescere in fretta. Non si possono perdere queste partite in cui ci stava stretto anche il pareggio. Dobbiamo essere più scaltri".

LUCIDITA' - "Se perdessimo meritatamente sarebbe diverso. Stasera abbiamo fatto una partita importante su un campo difficile. Le cose positive teniamocele ben strette perché sono tante":