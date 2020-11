Benevento in ritiro anticipato a Venticano Alla vigilia della sfida salvezza contro lo Spezia società e staff hanno preso questa decisione

Una nottata di pensieri, di scambi di idee, di interrogativi. Il presidente Vigorito si è confrontato prima con Pasquale Foggia, poi con lo stesso Inzaghi. E' un momento importante della stagione, va affrontato con tutta la concentrazione necessaria. Le sconfitte di fila, compreso la Coppa, sono diventate quattro, all'orizzone c'è lo scontro salvezza con lo Spezia: allora tutti in ritiro anticipato. Per ritrovarsi, per non perdere neanche un briciolo di determinazione. Il presidente lo ha comunicato stamattina alla squadra. Allenamento all'Antistadio, poi tutti a Venticano nel ritiro abituale del Club. Non c'è nulla di punitivo nella decisione della società, ma solo il tentativo di ritrovare lospirito necessario per tornare alla vittoria in un momento delicato della stagione. Dopo la partita con lo Spezia, il Benevento sarà atteso dalla trasferta di Firenze e dalla partita casalinga con la Juve. E' inutile dire che battere lo Spezia è assolutamente necessario.