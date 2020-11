Benevento, un mese di stop per Tuia Il centrale difensivo si è sottoposto a un intervento allo zigomo

Un mese di stop per Alessandro Tuia. Il centrale difensivo giallorosso si è sottoposto questa mattina a un intervento allo zigomo che lo costringerà a stare fuori per circa quattro settimane. Un'assenza che riduce il ventaglio di scelte per Pippo Inzaghi relativo al pacchetto arretrato, anche se è pronto al rientro Federico Barba che negli ultimi giorni si è allenato regolarmente con il gruppo.

Ecco il comunicato redatto dal sodalizio giallorosso:

Il Benevento Calcio comunica che Alessandro Tuia è stato sottoposto questa mattina a Roma ad intervento di riduzione ed osteosintesi di frattura zigomatico-malare sinistra. L' intervento, eseguito presso la Casa di Cura Villa Mafalda dal Dott. Giovanni Mancini, alla presenza del Medico Sociale del Benevento Calcio Dott. Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. Il tempo necessario per un recupero ottimale è di 1 mese.