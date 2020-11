Inzaghi: "Siamo sereni. Orgogliosi delle parole dei tifosi" Il tecnico del Benevento: "Siamo pronti a fare una grande partita contro lo Spezia"

Al Vigorito domani ci sarà l'importante scontro salvezza tra Benevento e Spezia. La Strega è in cerca di riscatto dopo le recenti sconfitte per distanziare le zone basse della classifica. Il tecnico Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il match, partendo dalla decisione della società relativa al ritiro e alla successiva revoca dello stesso:

“Il confronto con il presidente Vigorito è quotidiano, sia quando le cose vanno bene che nelle difficoltà. Eravamo consapevoli che le avremmo trovate in serie A, a volte sembra che si cada tutti dal pero, invece occorre tornare alla realtà. Questa squadra ha conquistato sei punti in sei partite e l'atmosfera che si sta creando non è affatto quella giusta. Ringrazio la Curva Sud per il comunicato, si vede che hanno capito molto bene come vanno le dinamiche. Siamo orgogliosi delle loro parole e cercheremo di dare tutto in campo per ripagarli al meglio. Il presidente ha chiesto di andare in ritiro e ovviamente abbiamo accettato la sua decisione con serenità. E' chiaro che dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto anche delle cose buone quindi Vigorito da persona intelligente ci ha permesso di tornare a casa. Comunque è stato positivo trascorrere una ulteriore serata insieme, abbiamo cenato con il presidente e il direttore sportivo, una cosa che non facevamo da tempo. La squadra è serena e mi auguro che faccia una grande partita”.

SINGOLI - “Barba sta bene ed è recuperato, si allena con noi dall'inizio della settimana. E' uno che conosce bene la serie A e potrà darci una grande mano. Iago Falque non lo rischieremo perché dopo ci sarà la sosta che ci permetterà di recuperarlo al meglio. Sau? Giocherà senza dubbio: ci dà tante garanzie”.

FASE DIFENSIVA - “Abbiamo subìto qualche gol di troppo ma in situazioni che si potevano evitare. Era in preventivo che i giovani potessero pagare qualcosa dal punto di vista dell'esperienza. I dati con il Verona sono stati chiari, con almeno sette occasioni clamorose. Questo ci ha fatto arrabbiare, ma sono cose che dobbiamo tenerci strette per salvarci. E' importante anche segnare di più, di essere meno spreconi perché in questa categoria al minimo errore si viene puniti”.

SPEZIA - “E' una squadra che ha qualche difficoltà, così come noi. Sarà una bella partita e uno scontro davvero molto importante. E' chiaro che ci mancheranno i nostri tifosi che sentiamo vicina: speriamo di augurargli altre soddisfazioni. A questi ragazzi va solo detto grazie per ciò che stanno facendo dallo scorso anno: sono certo che alla fine per loro arriveranno solo gli applausi che si meritano. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza, ma al di là di questo aspetto cerchiamo di fare punti contro chiunque. Ho le idee chiare, la panchina sarà molto importante. Valuterò attentamente coloro che scenderanno in campo dal primo minuto”.

MIGLIORAMENTI - “Le buone gare giocate con le big hanno fatto perdere un po' il senso della realtà all'ambiente. Sono state delle buone prestazioni che però non hanno portato punti. Quando non vinci giocando bene, occorre cercare la chiave del miglioramento che io tengo ben presente. Già da domani mi auguro che la squadra darà una grande risposta”.

MAGGIO - “Ha avuto qualche problema in ritiro, ma ora sta bene e si sta riprendendo. So di contare su un gruppo coeso che non vede l'ora di scendere in campo. Purtroppo qualcuno deve stare fuori, ma l'atteggiamento è sempre quello giusto ed è un qualcosa che mi fa stare sereno”.

LAPADULA - “La sua convocazione nel Perù ci fa piacere ed è motivo di soddisfazione. Sono contento del suo inizio di campionato. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e mi auguro che ci vada portando in dote un altro gol che potrà essere importante per noi”.

NUOVI ACQUISTI - “Sono contento di loro perché hanno delle indubbie qualità morali, oltre che tecniche. Questo permette di consolidare un gruppo che potrà tentare l'impresa della salvezza. Sono contento e domani la risposta potrà darcela il campo”.