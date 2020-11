DIRETTA / Benevento - Spezia 0-1 all'intervallo Al "Vigorito" la gara valida per la settima giornata di Serie A

In diretta dallo stadio "Vigorito", Benevento - Spezia. Segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Benevento - Spezia 0-1 (Fine primo tempo)

Marcatore: pt 29' Pobega.

Benevento (4-4-2): Montipò; Letizia (pt 14' Maggio), Caldirola, Glik, Foulon; Insigne, Schiattarella, Ionita, Dabo; Lapadula, Sau. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Basit, Tello, Viola, Improta, Di Serio, Moncini, Hetemaj, Pastina, Barba. All.: F. Inzaghi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot (pt 45' Dell'Orco), Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. A disp.: Krapikas, Marchizza, Mora, Agoume, Deiola, Ismajli, Vignali, Leo Sena, Piccoli. All.: Italiano.

Arbitro: Aureliano della sezione di Bologna. Assistenti: Valeriani della sezione di Ravenna e Marchi della sezione della sezione di Bologna. Quarto ufficiale: Di Martino della sezione di Teramo. VAR: Di Bello della sezione di Brindisi. AVAR: Lo Cicero della sezione di Brescia.

Note: gara a porte chiuse. Recupero: pt 2'.

Primo tempo

47' - Si va al riposo sul risultato parziale di Benevento 0, Spezia 1. Gol di Pobega al 29'.

45' - Due minuti di recupero.

45' - Problemi all'inguine per Chabot, costretto a lasciare il campo. Dentro Dell'Orco.

41' - Gyasi sciupa con un tiro debole un bel contropiede spinto da Bastoni.

40' - Inzaghi passa al 4-3-3. Sau e Insigne ai lati di Lapadula.

39' - Nzola, alto sulla traversa.

36' - Spezia insidioso. Maggio perde palla, Gyasi serve Bastoni, che carica il sinistro: di poco a lato con un diagonale poco dentro l'area di rigore.

36' - Lo Spezia muove bene il pallone, il Benevento, dopo due fiammate, è di nuovo schiacciato nella sua metà campo.

32'- Ancora Benevento. Uno-due Insigne-Sau, l'attaccante sardo batte verso la porta difesa da Provedel, reattivo nel riflesso che evita il pari.

31' - Palo del Benevento con una gran botta di Lapadula poco prima dell'ingressso in area di rigore.. Il Benevento prova a reagire.

30' - Insigne salta Provedel, poi centra incredibilmente il palo. Il gioco era fermo per posizione di offside.

29' - Spezia in vantaggio. Ferrer pennella un traversone dalla destra, sul secondo palo irrompe Bobega, che col ginocchio firma il secondo gol consecutivo e porta in vantaggio i liguri.

28' - Il Benevento rischia poco, ma non punge.

25' - Il Benevento prova ad affacciarsi nella metà campo dello Spezia, Chabot fa buona guardia su Insigne.

21' - Agudelo, tiro cross col mancino, la palla si spegne sul fondo.

15' - Montipò ritarda il rinvio e per poco non rischia la frittata sulla pressione di Nzola, che riesce a contrarne il tentativo di rinvio.

14' - Spezia pericoloso. Bastoni mette dentro, spiziata di Gyasi, Nzola, in estirada, non ci arriva.

14' - Cambio per il Benevento, fuori Foulon, dentro Maggio. Letizia si sposta sul versante mancino della linea a quattro difensiva.

13' - Foulon non ce la fa, sarà costretto a lasciare il rettangolo di gioco. Pronto Maggio.

13' - Fallo di Schiattarella su Pobega, punizione da posizione insidiosa sullo Spezia, che batterà dal vertice destro dell'area di rigore sannita.

10' - Problemi per Foulon, vittima di un contrasto con il compagno di squadra Dabo. Maggio inizia le operazioni di riscaldamento.

10' - Gara bloccata, predominio nel possesso palla dello Spezia.

5' - Schiattarella si rialza, si riprende a giocare.

5' - Benevento e Spezia si studiano. Schiattarella resta a terra.

3' - Fallo su Foulon, calcio di punizione per il Benevento.

1' - Partiti con sei minuti di ritardo.

0' - Cinque minuti di ritardo rispetto all'orario previsto per il calcio d'inizio. Problemi nel collegamento tra la sala VAR e il campo dove a dirigere l'incontro sarà Aureliano della sezione di Bologna.

0' - Sono arrivate le formazion ufficiali. Nel Benevento trova spazio Sau, che gioca in tandem con Lapadula. In difesa, sulle corsie laterali, Letizia e Foulon. Schiattarella in cabina di regia. Modulo 4-4-2 con Insigne e Dabo sulle fasce del settore nevralgico. Nello Spezia, Agudelo, Nzola e Gyasi compongono il tridente d'attacco scelto da Italiano.

Pre-partita

Il Benevento vuole ripartire dopo tre sconfitte di fila. Al "Vigorito" (ore 18) la sfida salvezza con lo Spezia, reduce da due battute d'arresto nelle ultime quattro gare. I sanniti arrivano al match dopo il k.o. al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona (3-1); i liguri a margine dell'1-4 casalingo contro la Juventus. Primo incntro in Serie A tra le due squadre. Nessun pareggio nelle sei sfide di Serie B finora disputate. Il bilancio a oggi maturato, in Cadetteria, è di quattro vittorie della strega e due delle aquile.