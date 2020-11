Benevento, Inzaghi: "Dobbiamo solo chiedere scusa per il ko" Il tecnico giallorosso: "L'unica medicina è il lavoro. Cancelliamo questa partita"

E' un Inzaghi scuro in volto quello che ha commentato la netta sconfitta subìta dal Benevento contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni subito dopo il triplice fischio:

"E' la prima volta nella mia gestione che sbagliamo una partita in questo modo. Questa è una situazione che mi ricorda molto quanto accaduto a Pescara nella scorsa stagione. Quando non hai la cattiveria giusta, la serie A ti punisce. Stasera avremmo perso contro chiunque. Essendo l'allenatore sono il primo responsabile di quanto accaduto. Dopo simili prestazioni dobbiamo solo chiedere scusa alla società e ai tifosi. Adesso bisogna ripartire dalla sfida di Verona perché questa va totalmente cancellata".

TESTA - "Non ci sono problemi mentali, altrimenti non avremmo visto la prestazione di Verona. Mi auguro che non succeda più perché la squadra ci ha abiutati in altro modo".

LAVORO - "L'unica medicina in questi frangenti è il lavoro. In serie A è la prima partita che perdiamo sotto tutti i punti di vita. Pensiamo a lavorare, poi le chiacchiere le lasciamo agli altri. Da un anno e mezzo non abbiamo mai trovato difficoltà, quindi dovremo essere bravi a crescere per ricompattarci subito".

SOSTA - "Sarebbe meglio giocare subito, ma c'è da dire che abbiamo dei calciatori che dopo la sosta saranno pronti. Abbiamo due settimane per lavorare bene. A Firenze dovremo scendere in campo in un modo totalmente diverso rispetto a quanto visto quest'oggi".

PREOCCUPAZIONE - "Se mi preoccupassi dovrei farlo tutti i giorni. Lo scorso anno era tutt'altra categoria. Le sconfitte arrivate sono state diverse, quella di oggi non mi è piaciuta. Sono preoccupato il giusto, poi c'è la convinzione che il lavoro ci darà le giuste soddisfazioni. Dobbiamo rendere tutti orgogliosi. Siamo mancati in toto e questo mi dispiace, mi auguro che non succeda più".

FOULON - "mI ha chiesto il cambio. Speriamo di recuperare tutti, poi mi auguro che da Firenze vedremo un'altra squadra".

RESPONSABILITA' - "Per come sono la rigiocherei già stasera. So che quando non vedi in campo la tua squadra, il principale colpevole è sempre l'allenatore. Mi assumo tutte le responsabilità. Siamo arrabbiati, ma adesso lavoreremo sodo. E' inutile parlare di sistemi di gioco perché avremmo perso ugualmente".