Benevento, quattro giallorossi partono per le Nazionali Prima esperienza con il Perù per Lapadula

Nessun giorno di riposo per il Benevento. Dopo la pesante sconfitta rimediata al Vigorito contro lo Spezia, i giallorossi hanno subito ripreso la preparazione per cercare di fare quadrato e capire le ragioni di un andamento che ha portato - al di là delle prestazioni - a ben cinque sconfitte consecutive tra campionato e coppa italia. Sarà una settimana di lavoro in cui Inzaghi e il suo staff si focalizzeranno soprattutto sugli errori commessi, in particolar modo in fase difensiva. Il weekend terminerà senza calcio giocato, considerata la sosta per le nazionali.

Sono quattro gli stregoni che partiranno per rappresentare il proprio paese nelle varie competizioni internazionali. Per Kamil Glik è previsto un triplice impegno con la maglia della Polonia. L'11 novembre sfiderà l'Ucraina in amichevole, mentre il 15 tornerà in Italia per la Nations League contro gli azzurri di Mancini, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Tre giorni dopo, invece, chiuderà contro l'Olanda.

Emozione alle stelle per Gianluca Lapadula. L'attaccante ha cominciato la stagione con il Benevento in maniera positiva, considerate le tre reti messe a segno e le prestazioni in crescendo dopo aver risolto il problema fisico al ginocchio che lo tormentava dall'annata di Lecce. Dopo essere diventato cittadino peruviano grazie ai natali della madre, è stato convocato dal CT Gareca per i prossimi match di qualificazione ai Mondiali del 2020 contro Cile e Argentina, in programma rispettivamente nelle giornate del 14 e 18 novembre prossime. Tra jet lag e migliaia di chilometri da affrontare per il viaggio transoceanico, Lapadula cercherà di farsi trovare pronto anche alla delicata trasferta del 22 novembre contro la Fiorentina.

Nuova convocazione per Ionita con la Moldavia. Anche per il centrocampista sono previsti tre match: partirà il 12 contro la Russia in amichevole, poi le sfide di Nations League con Grecia (15 novembre) e Kosovo (18 novembre). Bryan Dabo, invece, rappresenterà il Burkina Faso nel doppio confronto con il Malawi del 12 e 16 novembre, valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.