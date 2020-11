Lapadula già in Perù con mamma Blanca Il centravanti giallorosso ha raggiunto Lima con entrambi i giocatori: già in campo



(f.s.) E' quasi superfluo dire che delle quattro convocazioni dei giallorossi nelle rispettive Nazionali quella di Gianluca Lapadula è la più suggestiva. Per tante ragioni, a cominciare dall'assoluta novità della sua partecipazione alle gare del Perù in queste partite di qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar dove affronterà nazionali di primissima fascia come Brasile, Argentina, Uruguay e lo stesso Cile, che sarà la prima avversaria sabato 14 di questa settimana in sudamerica. Nella nazionale cilena incontrerà tre “italiani”, Vidal e Sanchez dell'Inter, e Erick Pulgar della Fiorentina, che ritroverà domenica 22 al suo ritorno in Italia al Franchi nella sfida tra i viola e il Benevento. Gianluca Lapadula, che è sbarcato a Lima insieme ad entrambi i genitori, papà Gianfranco e mamma Blanca, che ha potuto rivedere così il suo Perù, è stato accolto con buon entusiasmo da parte dei tifosi della “blanquirroja”. Anche le Tv locali hanno rivolto le telecamere sprattutto su di lui, assoluta novità della nazionale di Gareca. Al raduno col resto dei compagni, ha subito indossato la tuta grigia bordata di rosso del Perù, mettendo la mascherina d'ordinanza e girando per l'hotel con una vistosa busta bianca, che ha spinto i commentatori della Tv a chiedersi cosa mai avesse in quella borsa. Alsuo arrivo a Lima si è subito allenato ed è pronto anche all'esordio nella difficilissima patita contro il Cile che si giocherà allo Stadio Nacional “Julio Martinez Pradanos di Nunoa, nello Stato di Santiago.

Nella foto Lapadula insieme al terzino Advincula, del Rajo Vallecano, che è stato in procinto di venire in Italia alla Samp