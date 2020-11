Curiosità - Quando Inzaghi andò a "studiare" Prandelli Ai tempi del Bologna nello staff tecnico di Superpippo c'era anche il figlio dell'ex CT

L'inizio altalenante di stagione ha costretto la Fiorentina a correre subito ai ripari. Il vulcanino patròn Commisso ha dato il benservito a Peppe Iachini, richiamando alla base quel Cesare Prandelli con cui i viola hanno vissuto il momento più esaltante dell'ultimo ventennio, caratterizzato dalla partecipazione a ben due edizioni della Champions League. Il tecnico lombardo ha Firenze nel cuore: vive nel capoluogo toscano e nella passata stagione non si è mai perso una partita dalla tribuna del Franchi. Conosce molto bene la rosa e ha tanta voglia di riscatto dopo qualche annata negativa, come quelle vissute con Galatasaray, Valencia, Al-Nasr e Genoa.

Prandelli debutterà in questa nuova esperienza con la Fiorentina proprio contro il Benevento. Sarà il primo confronto in assoluto con Inzaghi nella veste da allenatore. Non mancano gli incroci che li legano, a partire da quando Superpippo andò a segno in un Juventus - Lecce del 1997, terminato 2-0 per i bianconeri alla prima dell'ex CT sulla panchina dei salentini.

Nel corso dell'esperienza di Bologna, Inzaghi aveva nel suo staff anche il figlio di Cesare, Nicolò Prandelli, che ricopriva il ruolo di preparatore atletico insieme all'attuale giallorosso Alimonta. Impegno di cui si occupa tutt'ora nel club felsineo, in collaborazione con Mihajlovic.

Particolari anche le voci che circolarono nell'ultimo periodo di Inzaghi in rossoblu, con Prandelli pronto a succedergli, come testimoniato dalle sue costanti presenze al Dall'Ara. La scelta del sodalizio emiliano, come noto, virò su Mihajlovic. Prandelli, invece, di lì a poche settimane firmò con il Genoa.

Dopo l'esonero, Inzaghi diede vita a un intenso periodo di aggiornamento in tutta Europa, facendo tappa nei centri sportivi delle varie compagini. Una meta fu proprio il capoluogo ligure, in cui Superpippo ebbe modo di visionare da vicino gli allenamenti di Prandelli e anche di Marco Giampaolo (all'epoca tecnico della Sampdoria). In seguito, a distanza di poco più di mese, arrivò la firma con il sodalizio di Oreste Vigorito.

Tra Prandelli e Inzaghi c'è grande stima, come dimostrato dai complimenti formulati dallo stesso tecnico di Orzinuovi in occasione della promozione in serie A del Benevento conquistata nella scorsa stagione. Al Franchi, come detto, sarà il primo confronto ufficiale tra i due come allenatori. Un duello che si prevede senza esclusione di colpi, tra due squadre che sono alla disperata ricerca di riscatto dopo i recenti risultati negativi.

foto tratta da Gianlucadimarzio.com