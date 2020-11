Benevento, Dabo a segno con il Burkina Faso A mezzanotte ci sarà l'esordio di Lapadula con la maglia del Perù

Anche Bryan Dabo ha messo la firma sul successo ottenuto dal Burkina Faso contro il Malawi, nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa. Il centrocampista giallorosso ha realizzato un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine, portando il risultato sul definitivo 3-1. Protagonista anche il giovane Lassina Traoré dell'Ajax, autore di una doppietta. La sfida al Malawi si ripeterà lunedì con il match di ritorno, valevole per la quarta giornata della fase a gironi.

Oltre a Dabo è sceso in campo anche Artur Ionita. Il centrocampista ha preso parte per tutti i novanta minuti al test amichevole giocato dalla sua Moldavia contro la Russia e terminato con il risultato di 0-0. A mezzanotte sarà la volta di Gianluca Lapadula che farà il suo esordio con la maglia del Perù nella sfida con il Cile, con i biancorossi che cercheranno di ottenere punti preziosi per provare a qualificarsi ai prossimi mondiali del 2022.