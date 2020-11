Benevento, dalle Nazionali può tornare l'entusiasmo I quattro giallorossi impegnati con le loro selezioni sembrano aver già recuperato l'umore giusto

Dalle Nazionali può tornare l'umore giusto per riprendere il cammino interrotto. E' la speranza di tutti i tifosi giallorossi, che si aggrappano a qualsiasi cosa pur di invertire la strada intrapresa. E' certo che dalle rispettive nazionali, i quattro giallorossi che hanno risposto alle convocazioni inviano immagini di entusiasmo. La forza dell'animo, molto spesso, può contribuire a ritrovare anche quella in campo. Da Santiago del Cile arrivano immagini di grande gioia da parte di Gianluca Lapadula, accolto come un messia e pronto a tuffarsi in una avventura che definire suggestiva è poco. La foto che ha fatto con i compagni nello stadio Nacional di Santiago la dicono lunga sull'umore del centravanti giallorosso, che è pronto a sfidare la fortissima “roja”, la nazionale cilena di Arturo Vidal (non ci sarà Sanchez, infortunato, per il quale si è scatenata una polemica tra Inter e nazionale cilena).

Stesse scene a Ouagadougou in Burkina Faso, allo “Stade du 4 Aout”, dove Bryan Dabo ha segnato su calcio di rigore l'ultimo gol del 3-1 inferto al Malawi in una sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa (il Burkina Faso è primo nel suo girone). Al di là del gol, il mediano giallorosso sembra aver recuperato in fretta il morale perso dopo la brutta partita contro lo Spezia: “Grande vittoria di squadra – scrive su Instagram – Felice per il gol e per la gente”.

Senza contare Artur Ionita che ha affrontato in amichevole (in attesa della Nations League contro Grecia e Kosovo il 15 e il 18) la Russia di Mirancuk (talento dell'Atalanta), strappando uno 0 a 0 e mettendo un freno alle sconfitte senza fine della sua Moldavia.

Non è sceso ancora in campo Kamil Glik, risparmiato nell'amichevole contro l'Ucraina, ma lo farà certamente contro Italia (a Reggio Emilia) domenica 15 e in casa contro l'Olanda il 18 novembre. Il difensore giallorosso ha postato una sua foto sorridente in cui scrive che è sempre un onore giocare con la Nazionale polacca. E, aggiungiamo, fare un pieno di entusiasmo. Che speriamo possa servire anche al Benevento, quando riavrà quelli che sono a tutti gli effetti giocatori molto importanti del suo schieramento.

Nella foto Lapadula insieme ai compagni della Nazionale peruviana a Santiago del Cile