Curiosità - Benevento fragile a "metà tempo" Le statistiche dei gol realizzati e subiti dalla truppa di Inzaghi

Il Benevento è la squadra che ha incassato più gol in queste prime sette giornate di serie A. In venti occasioni i difensori giallorossi sono stati costretti a raccogliere il pallone in fondo al sacco, tre in più del Crotone. Perfettamente bilanciate, inoltre, nel computo dei due tempi, con dieci reti subite nella prima frazione e il restante nella seconda. Ciò che balza all'occhio è il dato relativo ai momenti della gara in cui il Benevento viene punito dagli attacchi avversari.

I numeri mostrano che la Strega tiene botta nei primi quarti dei due tempi, per poi crollare nella parte centrale. Dal 15' al 30' e dal 60' al 75', infatti, i giallorossi hanno subito il 55% dei gol. Un dato che fa riflettere, considerato che si tratta di momenti cruciali dei match in cui c'è ancora tempo per rifarsi, ma con sempre maggiori difficoltà soprattutto nella seconda parte dell'incontro.

Non male la natura offensiva dei giallorossi, i quali hanno sempre trovato la via della rete a eccezione del disastroso confronto con lo Spezia. Sono stati dieci i gol realizzati, facendo meglio di Parma, Genoa, Crotone e Udinese. Stesso dato fatto registrare dalla Fiorentina, prossima avversaria della truppa di Inzaghi.

Restando in tema di prolificità sotto porta, in una recente analisi Sky ha messo in risalto la statistica legata a Luca Caldirola. Il centrale difensivo, numeri alla mano, è tra i cecchini della serie A, considerato che ha realizzato due gol su tre occasioni create. Ovviamente il compito del calciatore lombardo è quello di non permettere agli altri di violare la retroguardia giallorossa: aspetto che, a livello di squadra, è un po' venuto a mancare in questo primo scorcio di stagione e sul quale Inzaghi e il suo staff stanno lavorando sodo per cercare di apportare le giuste migliorie utili per tornare a conquistare risultati positivi.