Il Benevento lavora senza sosta all'Imbriani (LE FOTO) I giallorossi si preparano ai prossimi impegni

Altra mattinata di lavoro per il Benevento sul manto erboso dell'Imbriani. I giallorossi non si sono mai fermati dopo la sconfitta rimediata sabato con lo Spezia e domani scenderanno in campo per una nuova sessione. Non è escluso che per domenica possa esserci una giornata di riposo, per poi tuffarsi nella preparazione al match del prossimo 22 novembre in programma contro la Fiorentina. In gruppo a pieno ritmo Viola e Barba, mentre Inzaghi come noto sta facendo a meno dei nazionali Ionita, Glik, Dabo e Lapadula che torneranno giovedì. Ancora in forse Iago Falque a causa di problemi fisici, con lo staff tecnico che cercherà di recuperarlo per la sfida del Franchi.

Ecco le foto della seduta odierna, realizzate da Mario Taddeo: