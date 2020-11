Lapadula, esordio con la "Blanquirroja" Il centravanti giallorosso è entrato nel secondo tempo nella sfida tra Cile e Perù

(f.s.) Una doppietta ha deciso la sfida al Nacional di Santiago tra la “Roja” e il Perù. Non è stata quella di Gianluca Lapadula, risultato auspicato da chi avrebbe voluto che il centravanti giallorosso vivesse fino in fondo la sua favola, ma quella di Arturo Vidal che ha steso senza pietà la “Blanquirroja”. Il campione dell'Inter (alla fine è entrato anche Sanchez, che era dato per infortunato e che aveva sollevato un vespaio di polemiche tra Inter e Cile) ha trovato un autentico “golazo” con un tiro da 25 metri che ha tolto la ragnatela al sette della porta peruviana e poi ha concesso il bis con una deviazione sotto misura. L'esordio di Gianluca Lapadula non è stato però deludente: il centravanti giallorosso è stato sempre nel cuore dell'azione ed ha provato in più circostanze a far male al portiere cileno Claudio Bravo. Per il ragazzo di Torino, con origini pugliesi (per il padre di Savelletri) e peruviane (per parte di madre), 36 minuti ad alta intensità: è subentrato al numero undici Ruidiaz al 59' ed ha giocato con grande trasporto fino al 95', quando ha creduto di essersi procurato un rigore per un presunto fallo di mani in area. L'arbitro ha ascoltato a lungo il Var, ma poi ha lasciato proseguire. Lapadula ha avuto un'occasione per far gol appena entrato in campo, ma il pallone recapitatogli non era precisissimo e pur arrivandoci col suo sinistro non è riuscito a superare Bravo in uscita. E' evidente che il centravanti giallorosso avrebbe voluto un esordio più fortunato, ma non bisogna dimenticare la gran forza del Cile che aveva la possibilità di afferrare i primi tre punti in questo girone eliminatorio e nel suo stadio (fino ad ora aveva inanellato un pari ed una sconfitta).

Ora Lapadula e il suo Perù sono attesi da un'altra sfida ancora più suggestiva contro l'Argentina di Messi, che è seconda in classifica dopo il Brasile, ma si è fatta imporre il pari nell'ultima partita dal Paraguay. Appuntamento nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18: 1,30 ora italiana, Estadio Nacional de Lima. Per il centravanti del Benevento sarà l'esordio nello stadio di casa contro una grande del calcio mondiale. Poi dovrà rituffarsi nell'avventura giallorossa: domenica 22 alle 12,30 c'è l'importantissima sfida al Franchi con la Fiorentina. Un tour de force tremendo, con l'adrenalina a mille.