Benevento, il messaggio di Candela a Caprari L'ex calciatore francese ha incoraggiato il giallorosso attraverso i social

Non è un momento felicissimo per Gianluca Caprari. L'esterno offensivo è alle prese con una squalifica di due giornate che gli ha fatto saltare il match interno con lo Spezia, così come la trasferta del prossimo 22 novembre in programma contro la Fiorentina. L'esterno offensivo tornerà a disposizione di Pippo Inzaghi in occasione del confronto interno con la Juventus del 28 novembre. Nel frattempo lavora sodo. L'inizio di stagione per Caprari, al di là dell'espulsione evitabile rimediata a Verona, è stato positivo con tre gol e due assist, scendendo in campo sempre da titolare. Da pochi mesi ha cambiato anche procuratore, passando all'agenzia gestita da Francesco Totti che vanta la collaborazione di Vincent Candela. L'ex calciatore francese l'ha incoraggiato attraverso Instagram, attraverso un commento significativo:

"Bravissimo Gianluca, il mondo è sovraffollato di parole. Meglio i fatti".

Un invito a continuare a pensare al campo, cercando di proseguire al meglio la stagione con la maglia giallorossa del Benevento.