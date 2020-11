Benevento, i calciatori più utilizzati da Inzaghi Sono ventuno gli elementi scelti dal tecnico piacentino nelle prime sette giornate

Sono ventuno i calciatori utilizzati da Inzaghi nel corso delle prime sette giornate di campionato. Oltre ai portieri Gori, Manfredini e Lucatelli, soltanto i vari Viola, Pastina, Sanogo, Basit e Masella non hanno debuttato nell'attuale campionato di serie A. Il numero dieci, come noto, è sulla via del recupero e non vede l'ora di tornare in campo dopo i quarantacinque minuti disputati in Coppa Italia contro l'Empoli.

SEMPRE IN CAMPO - Montipò e Glik hanno giocato ogni singolo minuto del campionato. Entrambi sono scesi sempre in campo da titolari e mai sostituiti, rappresentando due punti fermi dello scacchiere giallorosso. Oltre a loro, vantano una costante presenza anche i vari Ionita, Schiattarella, Caldirola e Letizia.

FORMAZIONE - Se si prendono in esame i minuti giocati, la formazione è presto fatta e tra l'altro non presenta neanche grosse sorprese. Oltre a Montipò, in difesa campeggiano Glik e Caldirola, con Letizia e Foulon esterni. A centrocampo Schiattarella, con Dabo e Ionita a completare il pacchetto. In avanti Insigne e Caprari a supporto del terminale offensivo Lapadula.

POCO SPAZIO - Pronti a recitare un ruolo diverso anche quei calciatori che sono stati utilizzati poco a causa di problemi fisici, come il sopracitato Viola o lo stesso Barba che ha accumulato 52 minuti stagionali divisi in due presenze. Soltanto 125 minuti, invece, per Iago Falque che è sceso in campo contro Bologna e Roma, per poi alzare bandiera bianca per infortunio. Utilizzo con il contagocce per scelta tecnica, invece, per i vari Maggio, Hetemaj e Sau. L'attaccante sardo in 173 minuti si è rivelato anche uno degli assist man più decisivi della serie A, avendone realizzati due nelle gare contro Sampdoria e Bologna.