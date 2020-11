7 gare in un mese: la Strega si prepara alla volata pre Natale Solo tre impegni al Vigorito. Si chiuderà il 23 dicembre contro l'Udinese

Ultima domenica senza calcio giocato, poi ci sarà una intensa corsa che porterà alla sosta natalizia. Il calendario della serie A ha in programma sette gare in un mese, con la disputa di ben due turni infrasettimanali. La situazione si farà molto più stressante per le formazioni impegnate nelle competizioni europee, le quali avranno pochissimo tempo per ricaricare le batterie tra un confronto e l'altro. L'ultima volata del 2020 per il Benevento partirà al Franchi contro la Fiorentina. I giallorossi disputeranno soltanto tre gare al Ciro Vigorito, tra cui quella contro la Juventus di Andrea Pirlo che si giocherà il 28 novembre. Subito dopo la Strega dovrà affrontare ben due trasferte consecutive: al Tardini con il Parma e a Reggio Emilia con il Sassuolo di Roberto De Zerbi, incontro questo che rappresenterà l'anticipo del venerdì dell'undicesima giornata. Un incastro positivo, considerato che poi ci sarà il turno infrasettimanale che rivedrà i fratelli Inzaghi ritrovarsi l'uno contro l'altro, questa volta al Ciro Vigorito per Benevento - Lazio. Il 20 dicembre sarà il Genoa a fare visita alla Strega, mentre all'antivigilia di Natale i giallorossi voleranno a Udine per vedersela contro i bianconeri.

In terra friuliana si reciterà l'ultimo capitolo di un anno solare particolarissimo, destinato a essere ricordato per sempre a causa della pandemia globale che ha condizionato e non poco anche tutto lo sport. Sarà anche quello, però, in cui il Benevento ha festeggiato la sua seconda promozione in serie A: una vittoria che, anch'essa, fa già parte della storia del calcio italiano per l'esaltante cavalcata che gli ha permesso di vincere con ben sette giornate d'anticipo il campionato cadetto.