Lapadula, contro l'Argentina in campo 90 minuti Si chiude con una sconfitta la seconda esperienza del centravanti giallorosso col suo Perù

Novanta minuti per Gianluca Lapadula nella seconda partita delle qualificazioni mondiali: il Ct Gareca gli ha dato fiducia dopo il buon esordio contro il Cile. Così il centravanti giallorosso ha giocato l'intera partita contro l'Argentina di Messi. Lapadula si è mosso bene, ha avuto anche un paio di occasioni nel corso del primo tempo, ma il divario tra la squadra “albiceleste” e il suo Perù è difficilmente colmabile ed è arrivata la seconda sconfitta di fila, ancora per 2 a 0. Per l'Argentina hanno segnato Gonzales e Lautaro Martinez. Per Lapadula si chiude questa prima parentesi con la nazionale peruviana, che non gli ha riservato eccessive soddisfazioni dal punto di vista dei risultati, ma che ha confermato il suo buon momento di forma. Ora l'attaccante giallorosso affronterà il lungo viaggio di ritorno e proverà a mettersi già domani a disposizione di Inzaghi. Il Benevento partirà venerdì pomeriggio alla volta di Firenze per il lunch match di domenica mattina.