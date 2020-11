A pranzo con la Strega, da Firenze a... Firenze Torna il lunch match per il Benevento: l'ultimo fu proprio al Franchi nel 2018

È da circa un decennio che in Italia si gioca anche in tarda mattinata. Un orario insolito, soprattutto per i calciatori che sono costretti a stravolgere la propria routine per scendere in campo alle 12:30. Cambia un po' tutto, a partire dalla sveglia fino ad arrivare al pranzo che, inevitabilmente, viene programmato molto presto per permettere agli atleti di beneficiare al meglio dei vari fabbisogni in vista dei novanta minuti. A dir la verità per loro non è poi così strano, considerato che ai tempi del settore giovanile giocavano quasi sempre di mattina, ma è chiaro che una volta diventati professionisti le abitudini non sono più le stesse.

Il caso vuole che l'ultimo lunch match del Benevento si è svolto proprio a Firenze, nella funesta gara giocata a pochi giorni dalla morte di Astori e decisa da Vitor Hugo. La Strega, ovviamente, non è nuova alle gare disputate a pranzo. Riavvolgendo il nastro dei ricordi, si arriva fino a una fredda mattina del gennaio del 2015, quando i giallorossi di Brini si imposero per 2-0 sull'Ischia con le reti di Padella e Alfageme. Il 15 marzo dello stesso anno, allo stesso orario, espugnarono il campo della Vigor Lamezia grazie a un gol di Eusepi.

Un altro successo è del primo maggio 2017, nel derby con l'Avellino che diede il via alla grande cavalcata del Benevento di Baroni verso la serie A. I sanniti si imposero per 2-1, con marcature di Ceravolo e Falco.

Nel massimo campionato i lunch match non sono mancati: prima quello con la Lazio, con i capitolini che vinsero al Vigorito per 5-1, poi lo storico pareggio interno rimediato contro il Milan con l'incredibile gol di Brignoli nei minuti di recupero. L'ultimo, come detto, vide il confronto con la Fiorentina e vinto dai viola.

Quello di domenica non sarà l'ultimo stagionale, considerato che sul calendario ne è segnato già un altro, in occasione della trasferta di Cagliari: la sfida ai sardi, in programma alle 12:30, si giocherà nel giorno dell'Epifania.