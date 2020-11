Qui Firenze - Prandelli recupera capitan Pezzella Il centrale difensivo scenderà in campo contro il Benevento

Buone notizie per Cesare Prandelli. Il nuovo tecnico della Fiorentina ha recuperato capitan Pezzella in vista del match di domenica con il Benevento. Il centrale difensivo era reduce da un colpo alla caviglia subito nel corso della gara con lo Spezia che ha pienamente recuperato. E' certo, quindi, che partirà dal primo minuto a guidare la retroguardia viola che - rispetto alla precedente gestione - passerà alla linea a quattro. Molto complicato che si possa vedere Callejon al Franchi: lo spagnolo è risultato negativo al tampone per il rilevamento del Covid, ma non è al meglio della condizione con lo staff tecnico che cercherà di preservarlo in vista della sfida di San Siro con il Milan. Tra stasera e domani, inoltre, torneranno i nazionali.