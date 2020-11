L'ex Puggioni: "Il precedente del 2018? Clima surreale" L'estremo difensore ha ricordato quanto accaduto nel corso del match di due anni fa

Intervenuto a Lady Radio, l'ex giallorosso Christian Puggioni ha ricordato l'ultimo precedente tra Fiorentina e Benevento. L'undici marzo 2018, le due squadre si sfidarono a pochi giorni dalla morte di Davide Astori. I pali della porta sannita li difese proprio l'estremo difensore genovese che ha ricordato così quella partita:

“La gara contro la Fiorentina era una di quelle partite che non vorresti mai giocare, anche se era in memoria di un grande uomo come Davide Astori. C’era un clima surreale, si percepiva che era qualcosa di diverso. La viola voleva segnare, mi sentivo quasi in colpa per le parate che facevo. Ci fu un momento pazzesco, alle 13 iniziò a piovere, sembrava che piangesse. Dopo mi fece gol Vitor Hugo, vidi la palla partire e fui quasi paralizzato”.