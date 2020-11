Inzaghi pensa a Barba. Ballottaggio Moncini - Lapadula In serata arriveranno i nazionali. Domani la partenza per la toscana in treno

Domani il Benevento partirà alla volta di Firenze. Il sodalizio giallorosso ha deciso di anticiparsi, visto che domenica scenderà in campo all'ora di pranzo. Sabato effettuerà la rifinitura in toscana, per poi proiettarsi anima e corpo al match del Franchi che si prevede molto combattuto. In campo ci andranno due squadre pronte a tutto pur di fare punti, con i viola che vorranno ottenere un risultato positivo all'indomani del cambio tecnico che ha visto il ritorno di Cesare Prandelli. La Strega ha lavorato sodo nel corso delle ultime due settimane, anche se orfana dei quattro nazionali. Al Franchi le assenze certe sono quelle dell'infortunato Tuia e dello squalificato Caprari, mentre per il resto del gruppo non dovrebbero esserci problemi di sorta. Inzaghi è deciso a ritornare al 4-3-2-1, dopo l'esperimento fallito con lo Spezia del 4-4-2. Possibili dei cambi nello scacchiere titolare rispetto alle recenti uscite, in particolar modo in difesa: mentre Glik e Caldirola dovrebbero essere certi di scendere in campo dal primo minuto, sulla corsia sinistra sarebbe pronto Federico Barba a essere utilizzato al posto di Foulon. A centrocampo, Inzaghi potrebbe pensare al rientro di Hetemaj: il finlandese è stato utilizzato poco in questo primo scorcio di stagione e a Firenze potrebbe fornire la propria fisicità, unita alla grande esperienza maturata nel massimo campionato italiano. Contenderà il posto a uno tra Ionita e Dabo, entrambi reduci dalle nazionali. Difficile, ma non impossibile, l'impiego di Viola dal primo minuto: il numero dieci sta bene, ma gli mancano i novanta minuti nelle gambe. Non è escluso che Inzaghi possa gettarlo nella mischia in corso d'opera.

In avanti scalpitano Insigne e Sau, considerata la squalifica di Caprari e la condizione non ottimale di Iago Falque. Ci sarà un ballottaggio fino all'ultimo tra Lapadula e Moncini. L'ex Milan è reduce dalle presenze con il Perù, oltre che dal lungo viaggio e all'inevitabile jet lag. Elementi che Inzaghi terrà in considerazione in vista di Firenze, con le quotazioni relative a Moncini che si sono alzate e non di poco. Per lui, tra l'altro, sarebbe un match particolare, considerato che non ha mai nascosto una certa simpatia calcistica per la formazione viola.

Per stasera è previsto il rientro dei nazionali che saranno tutti sottoposti al classico ciclo di tamponi. Una volta accertata la negatività, potranno aggregarsi regolarmente al gruppo e immergersi completamente nell'importante spedizione toscana.