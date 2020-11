Social media, il Benevento celebra i 100mila follower Il club sannita sempre più presente sulle varie piattaforme

Bel traguardo per il mondo social legato al Benevento Calcio. Il sodalizio giallorosso ha celebrato il raggiungimento dei 100mila follower su Instagram: un dato ragguardevole, aumentato notevolmente nel corso delle ultime settimane di partecipazione alla serie A. Se si prendono in esame i numeri dei venti club che compongono il massimo campionato italiano, la Strega è avanti alle altre due neopromosse, Crotone e Spezia, e punta il mirino sull'Hellas Verona. Negli ultimi anni, il Benevento è stato sempre più al passo coi tempi, aumentando in maniera netta la propria presenza sui social network. Svariate le iniziative, come l'interazione con i tifosi prima di ogni partita o le formazioni presentate attraverso la nostalgica schermata del televideo. Belle anche le novità inerenti il periodo di calciomercato, con la presentazione dei calciatori avvenuta attraverso simpatici messaggi in fittizi gruppi whatsapp o la caricatura dei nuovi acquisti sotto forma di fumetto. Una innovazione che cresce stagione dopo stagione, permettendo un regolare accrescimento di follower.

Ecco i dati della serie A, relativi a Instagram:

Juventus 44.3milioni

Milan 8.8milioni

Inter 6,1milioni

Roma 3.5milioni

Napoli 2.4milioni

Fiorentina 795mila

Lazio 721mila

Atalanta 506mila

Parma 418mila

Cagliari 307mila

Torino 306mila

Sampdoria 223mila

Sassuolo 208mila

Genoa 196mila

Udinese 163mila

Bologna 154mila

Hellas Verona 123mila

Benevento 100mila

Crotone 70,8mila

Spezia 50.9mila