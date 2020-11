Benevento partito per Firenze. Inzaghi ritrova i nazionali Al via la spedizione nel primo pomeriggio, dopo una intensa seduta mattutina all'Imbriani

Questa mattina il Benevento ha effettuato l'ultima seduta d'allenamento nel Sannio. Inzaghi ha ritrovato i nazionali che hanno preso regolarmente parte al lavoro. Nel primo pomeriggio c'è stata la partenza per Firenze in treno. Per domani è fissata la rifinitura in vista del match di domenica mattina, in programma alle 12:30 contro i viola del nuovo tecnico Cesare Prandelli. Si chiudono così due settimane in cui la Strega ha cercato di lavorare soprattutto sugli errori commessi nel corso degli ultimi incontri, in particolare con lo Spezia. Lo stesso Inzaghi, attraverso i social, ha sottolineato che sono stati giorni intensi per prepararsi al meglio alla trasferta di Firenze. Domani il tecnico avrà modo di valutare al meglio la condizione di coloro che sono rientrati dagli impegni con le nazionali, in particolar modo Lapadula che è reduce da un lungo viaggio e dal jet lag. Per la sfida del Franchi sono certe le assenze dell'infortunato Tuia e dello squalificato Caprari, mentre c'è un bel punto interrogativo su Viola e Iago Falque. Per il resto sono tutti arruolabili per cercare di ottenere punti preziosi, interrompendo la striscia di sconfitte consecutive.

Di seguito le foto realizzate da Mario Taddeo nel corso della seduta di questa mattina.