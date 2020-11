Covid, Dabo resta nel Sannio: è in isolamento fiduciario Il calciatore non è partito con il Benevento dopo la positività di un compagno di nazionale

Bryan Dabo non è partito alla volta di Firenze. Il centrocampista è in isolamento fiduciario, dopo che un suo compagno di nazionale è risultato positivo al Covid. Lo stesso, dopo il ritorno dall'estero, ha effettuato il classico tampone molecolare che ha dato esito positivo. Ricordiamo che si è aggregato al Burkina Faso più di una settimana fa, per la disputa del doppio confronto con il Malawi, valido per le qualificazioni alla Coppa D'Africa. Adesso dovrà accertare la propria condizione attraverso i tamponi, ma sta di fatto che anche in caso di negatività non verrà utilizzato da Inzaghi al Franchi. Se dovesse essere confermata, malaugaramente, la positività, sarà costretto a proseguire l'isolamento fino a quando il virus non sarà scomparso. Per il Benevento sarà un'assenza importante. Lo stesso Dabo, intervistato ai nostri microfoni, ha confessato di avere tanta voglia di sfidare i vecchi compagni di squadra della Fiorentina, anche per fornire un contributo importante alla Strega per la conquista di un risultato positivo.