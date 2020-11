Fiorentina, Prandelli: "Con il Benevento servirà cattiveria" Il nuovo tecnico viola: "Sul piano tecnico possiamo essere superiori"

Il lunch match di domani costituirà l'esordio stagionale per Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Quest'oggi il tecnico ha presentato la sfida di domani nel corso della conferenza stampa. Eccone uno stralcio, in cui parla dell'insidia rappresentata dai giallorossi di Inzaghi:

"Domani dovremo mettere determinazione, cattiveria e voglia di lottare su tutti i palloni. Il Benevento ha idee di gioco, un buono sviluppo, attacca la profondità con molti elementi. Dovremo controbattere. Sul piano tecnico possiamo essere superiori. La formazione? Non la dirò a voi prima ancora dei ragazzi per rispetto loro e per non dare alcun vantaggio agli avversari. I cambiamenti vanno fatti con gradualità, stravolgendo completamente il sistema di gioco. Se ci saranno cambiamenti saranno su situazioni di gioco. Siamo legati al modulo, al sistema di gioco, ma è un concetto passato. Quello che conta è l'interpretazione".