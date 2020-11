Benevento, programma da lunch match: pranzo alle 9:30 Domattina sveglia presto per i giallorossi in vista della gara con la Fiorentina

È chiaro che giocare in tarda mattinata comporta delle modifiche alla normale routine precedente a una sfida di campionato. Già quest'oggi il Benevento ha svolto la rifinitura verso mezzogiorno, in modo da cominciare ad abituarsi al clima che troverà al Franchi. Domani la sveglia suonerà alle otto e trenta, senza colazione. Gli stregoni effettueranno una passeggiata mezzora dopo attorno Coverciano, quartier generale scelto dal club per il ritiro. La parte insolita è costituita dal pranzo, programmato alle nove e mezza. Sulla tavola del Benevento ci sarà un pasto leggero, classico prima di una gara, utile per conferire agli atleti i nutrienti giusti per affrontare una gara di novanta minuti, senza appesantire troppo il fisico. Alle undici meno un quarto sarà la volta della riunione tecnica: un momento importante, in cui Inzaghi avrà modo di comunicare la formazione che scenderà in campo, oltre a illustrare nel dettaglio ai singoli calciatori i compiti che saranno chiamati a svolgere nel corso della partita. Subito dopo ci sarà la partenza per il Franchi. Dopo la partita, i giallorossi raggiungeranno la stazione di Santa Maria Novella dove alle sei meno un quarto saliranno sul treno che li porterà ad Afragola, per poi spostarsi in pullman verso Benevento.