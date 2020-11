LIVE | Fiorentina - Benevento 0-1 I giallorossi sfidano i viola per il lunch match di serie A

Fiorentina - Benevento 0-1 (LIVE)

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor (11'st Lirola), Biraghi; Duncan (11'st Pulgar), Amrabat; Castrovilli; Kouamé (11'st Cutrone), Vlajovic, Ribery (44'pt Saponara). A disp.: Terracciano, Brancolini, Quarta, Borja Valero, Caceres, Venuti, Barreca, Eysseric. All.: Prandelli

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Sau (1'st Insigne); Moncini. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Maggio, Pastina, Basit, Tello, Sanogo, Masella, Lapadula, Di Serio. All.: Inzaghi

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Lombardi e Lanotte. Quarto uomo: Piccinini, Var e Avar: Di Paolo e Del Giovane

Marcatore: 7'st Improta

Ammoniti: Glik, Letizia

Secondo tempo

64' Altra occasione per il Benevento sull'asse Improta - Insigne: cross di Improta per l'esterno partenopeo che va alla conclusione, ma Dragowski devia in angolo

58' Il gol ha dato coraggio al Benevento che fa girare palla. La Fiorentina cerca di riorganizzarsi, anche in virtù dei tre cambi

56' Triplo cambio per la Fiorentina: entrano Cutrone, Pulgar e Lirola al posto di Kouame, Duncan e Igor

55' Si fa vedere la Fiorentina con un colpo di testa di Vlajovic da pochi passi, la conclusione è debole e Montipò blocca con grande facilità

53' Ammonito Letizia per fallo su Castrovilli

52' Vantaggio del Benevento: errore di Biraghi che permette a Insigne di conquistare palla, l'esterno offensivo serve Improta che dal limite infila nell'angolino alle spalle di Dragowski

45' Comincia la ripresa

45' Primo cambio per il Benevento: entra Insigne al posto di Sau

45' Le squadre rientrano per il secondo tempo

Primo tempo

47' Termina il primo tempo: Fiorentina - Benevento 0-0

45' Due minuti di recupero

44' Problema fisico per Ribery: al suo posto entra Saponara

40’ Errore di Schiattarella che permette Ribery ad andare in contropiede, ma l’azione è stata fermata dalla difesa giallorossa con lo stesso Schiattarella che è rientrato in copertura

27' Pochissime azioni degne di nota, ma il pallino del gioco è tra le mani della Fiorentina che fa girare palla. Positiva la fase difensiva del Benevento che non concede spazi

20' Cominciano ad alzarsi i ritmi della partita con un primo capovolgimento di fronte che, però, non ha impensierito le due retroguardie

18' Ammonito Glik per fallo su Ribery

16' Il Benevento si fa vedere dalle parti di Dragowski, sfruttando un errore della retroguardia viola. Ionita ci prova dal limite con il sinistro, ma la sua conclusione è debole e viene respinta

12' La Fiorentina è stabilmente nella metà campo giallorossa: la truppa di Inzaghi prova a chiudere bene gli spazi

7' Sul successivo corner va di testa Kouamé: Montipò blocca

7' Punizione dalla trequarti di Biraghi che taglia l'area di rigore: Montipò devia in angolo

5' Approccio intraprendente della Fiorentina. Il Benevento non evita colpi proibiti per spezzare il gioco dei viola

2' E' Improta ad agire come interno di centrocampo. Ionita è stato schierato sulla linea della trequarti insieme a Sau

0' Inizia la partita

0' Le squadre entrano in campo

Pre-partita

AGGIORNAMENTO - Problema muscolare per Bonaventura. Il centrocampista non scenderà in campo e va in tribuna: al suo posto Prandelli inserisce Duncan. In panchina il terzo portiere Brancolini.

Il Benevento è di scena al Franchi per il "lunch match" dell'ottava giornata del campionato di serie A. I giallorossi sono reduci da cinque sconfitte consecutive e cercano il riscatto contro i viola che hanno accolto il nuovo tecnico Prandelli, succeduto a Iachini prima della sosta. Sono diverse le assenze per Pippo Inzaghi, costretto a fare a meno dello squalificato Caprari, oltre agli infortunati Viola, Iago Falque, Tuia, Foulon e Dabo: quest'ultimo è risultato positivo al Covid dopo essere stato convocato in nazionale. Nella formazione titolare, il tecnico piacentino ha inserito Barba dal primo minuto sulla corsia sinistra di difesa. A centrocampo si rivede Hetemaj, mentre in avanti è Moncini a vincere il ballottaggio con Lapadula. A supporto Improta e Sau.