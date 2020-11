Benevento, subito al lavoro in vista della Juventus Pippo Inzaghi recupera Caprari dopo le due giornate di squalifica

Nessun giorno di riposo per il Benevento. Già questa mattina i giallorossi si sono ritrovati all'Imbriani: lavoro defaticante per coloro che hanno affrontato la Fiorentina al Franchi, mentre tutti gli altri hanno svolto una normale seduta. La preparazione vera e propria alla suggestiva sfida di sabato con la Juventus comincerà domani pomeriggio, quando la truppa di Inzaghi tornerà a lavorare dopo aver visionato attentamente quanto accaduto a Firenze in sala video. Sarà una settimana importante anche per la valutazione di quei calciatori che sono a mezzo servizio per motivi fisici, come i vari Iago Falque e Foulon. Ancora indisponibile Viola che probabilmente tornerà con il Parma. Superpippo può sorridere per quanto riguarda il reparto avanzato, visto che ci sarà il rientro di Caprari dopo aver scontato le due giornate di squalifica.