Benevento, quattro assenze certe contro la Juventus Non dovrebbero esserci problematiche per Sau, Foulon e Letizia

Il Benevento è interamente proiettato al suggestivo match di sabato con la Juventus di Andrea Pirlo. La vittoria ottenuta a Firenze ha alzato di molto il morale della squadra, soprattutto perché ha dato conferme della bontà dell'intenso lavoro svolto nelle due settimane antecedenti alla trasferta del Franchi. Per domani è in programma una seduta sul manto erboso del Ciro Vigorito, ma il lavoro di Inzaghi proseguirà anche stasera: appare scontato, infatti, che il tecnico piacentino visionerà attentamente la sfida che i campioni d'Italia giocheranno in Champions League contro il Ferencvàros. Un modo per analizzare nel dettaglio una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni, la quale sta vivendo un periodo di totale rinnovamento dopo l'arrivo di Andrea Pirlo in panchina.

Non mancheranno le assenze per il tecnico piacentino: oltre a Tuia, infatti, sarà sicuramente indisponibile anche Dabo che è costantemente monitorato dallo staff medico dopo la positività riscontrata al Covid. Salteranno il match con i bianconeri anche Iago Falque e Viola, ancora alle prese con dei problemi fisici. I due giallorossi cercheranno di recuperare al meglio nei prossimi giorni, in modo da provare a mettersi a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Parma del prossimo sei dicembre.

Non dovrebbero esserci grossi dubbi su Foulon, Letizia e Sau. Il primo non è partito per Firenze dopo una noia fisica riscontrata in allenamento, mentre gli altri due sono usciti anzitempo dal terreno di gioco del Franchi. Tutti e tre sono sulla via del pieno recupero, pronti ad allenarsi con il gruppo e a far parte dei convocati di Inzaghi per la sfida di sabato. Torna tra i disponibili Caprari: l'esterno offensivo ha saltato le gare con Spezia e Fiorentina per via della squalifica di due giornate rimediata contro l'Hellas Verona.