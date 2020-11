Juve, potrebbe rientrare Bonucci con il Benevento I bianconeri quest'oggi non si sono allenati. La ripresa è fissata a domani

La Juventus è reduce dall'importante vittoria, seppur ottenuta a pochi minuti dalla fine, contro il Ferencvaros in Champions League. Un successo che le ha permesso di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale dell'importante manifestazione internazionale. Adesso nel mirino della truppa di Pirlo c'è il Benevento di Pippo Inzaghi. I bianconeri quest'oggi non si sono allenati per cercare di recuperare al meglio le batterie. Domani si ritroveranno alla Continassa per focalizzarsi sui giallorossi. Verrà attentamente valutata la condizione di Leonardo Bonucci: il centrale difensivo ha saltato gli ultimi due incontri a causa di un problema muscolare, ma potrebbe rientrare in vista della sfida del Ciro Vigorito. Per Pirlo sarebbe un recupero importante, visto che la difesa è orfana anche di Demiral e Chiellini.