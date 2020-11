Juventus, Ronaldo a caccia di un record contro il Benevento Il portoghese punta al gol numero 750 in carriera

La sfida di sabato tra Benevento e Juventus è particolarmente attesa da Cristiano Ronaldo. E' più che probabile che l'asso portoghese scenderà in campo dal primo minuto al Vigorito, alla caccia del gol numero 750 in carriera tra nazionale e club. Oltre a questo primato, il cinque volte pallone d'oro è determinato a superare Pelè, fermo a quota 767. Non sarà facile per la retroguardia giallorossa fermare la dirompenza di Ronaldo, ma sta lavorando sodo in questi giorni per trovare tutte le giuste contromisure in modo da limitare il suo immenso talento che sarà affiancato da Alvaro Morata. Difficile, al momento, un impiego di Dybala dal primo minuto.