Benevento, si rivede Tuia Il centrale difensivo è tornato ad allenarsi agli ordini di Inzaghi con una vistosa maschera

Da qualche giorno Alessandro Tuia si sta allenando regolarmente con il gruppo. Il centrale difensivo è reduce da un'operazione allo zigomo effettuata lo scorso cinque novembre, con un periodo di recupero di circa un mese. In campo, infatti, lavora con una vistosa mascherina di protezione. E' ancora presto per vederlo tra i convocati, ma è chiaro che la sua presenza nelle sedute lasciano ben sperare in vista delle prossime settimane, quando potrà essere convocato regolarmente da Pippo Inzaghi. Una presenza importante per la difesa, la quale ha visto il rientro di Federico Barba e aspetta quello di Foulon, il quale probabilmente non riuscirà a recuperare per il suggestivo incontro di sabato con la Juventus.