Benevento - Juventus, arbitra Pasqua Il fischietto nativo di Nocera Inferiore vanta nove precedenti con la Strega

Sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli a dirigere il match di sabato tra Benevento e Juventus, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle ore 18. Il fischietto nativo di Nocera Inferiore vanta ben nove precedenti con la compagine giallorossa, di cui due molto particolari: il primo risale all'8 giugno del 2017, quando la Strega conquistò la promozione in serie A dopo aver battuto il Carpi in finale play off. L'altro, invece, è del 7 aprile 2018, in occasione del primo confronto ufficiale con la Juventus nel Sannio, terminato con il risultato di 4-2 per i bianconeri. Da segnalare anche l'esordio assoluto in massima serie contro la Sampdoria a Marassi, vinto dai blucerchiati per 2-1.

Ecco l'elenco completo:

28 novembre 2010, Foggia - Benevento 2-1 (Lega Pro)

18 febbraio 2017, Pro Vercelli - Benevento 0-1 (serie B)

8 giugno 2017, Benevento - Carpi 1-0 (finale play off serie B)

20 agosto 2017, Sampdoria - Benevento 2-1 (serie A)

27 novembre 2017, Atalanta - Benevento 1-0 (serie A)

17 dicembre 2017, Benevento - Spal 1-2 (serie A)

11 marzo 2018, Fiorentina - Benevento 1-0 (serie A)

7 aprile 2018, Benevento - Juventus 2-4 (serie A)

20 maggio 2018, Chievo Verona - Benevento 1-0 (serie A)

Lo score è negativo con due vittorie e sette sconfitte.

Pasqua nel massimo campionato italiano ha diretto 59 incontri, contraddistinti da 24 successi interni, 15 pareggi e 20 exploit esterni. Ha concesso 11 rigori e tirato fuori in 7 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Lombardo. Quarto uomo Sacchi. Al Var Di Paolo e Cecconi.