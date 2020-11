Juventus, Bernardeschi: "A Benevento trasferta tostissima" L'esterno bianconero: "I giallorossi hanno le idee chiare, dobbiamo stare attenti"

Intervistato da Sky Sport, Federico Bernardeschi si è espresso in vista del match di sabato con il Benevento. L'esterno bianconero tiene alta la concentrazione, sottolineando le insidie nascoste dietro a questo incontro:

"È una trasferta secondo me tostissima, non è facile andare a giocare a Benevento e soprattutto non è facile giocare contro di loro. Sono una squadra cosiddetta piccola, è vero, ma hanno le idee ben chiare e si è già visto in questo inizio di campionato. Bisognerà essere pronti, non sottovalutare la partita e andare in campo da Juventus: quando si va in campo da Juventus, poi tutto il resto viene più facile"