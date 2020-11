Juventus, Pirlo: "Occhio al Benevento, non sarà semplice" Il tecnico bianconero: "Affronteremo una squadra organizzata"

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia della sfida con la Juventus. Il tecnico bianconero non ha convocato Cristiano Ronaldo e Buffon, mentre avrà a disposizione Bonucci. Ecco le sue parole:

"Sarà una gara difficile contro una squadra tosta. Il Benevento è una squadra organizzata che si chiude bene e cerca di ripartire con i loro attaccanti. Hanno giocatori fisici e di gamba e hanno messo in difficoltà anche il Napoli: dovremmo stare attenti. Conosco benissimo l'allenatore e so cosa vorrà fare con i propri giocatori. Dovremo aver un atteggiamento concentrato sin dal primo momento, credo che loro faranno una gara importante cercando di coprire bene il campo e di ripartirci in contropiede, però sappiamo ormai che queste saranno le partite quando ci affronteranno e ci siamo preparati per questo. Inzaghi? E' un allenatore che si è messo in discussione, ha iniziato nel Milan poi ha fatto un grande passo indietro ed è stato ammirevole andando in serie C facendo un passo importante per la sua crescita, poi con i risultati è riuscito a riconquistarsi la serie A. È un allenatore bravo e preparato e malato di calcio, quindi è uno che arriverà sicuramente".