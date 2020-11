Curva Sud Benevento, striscione per Maradona Pensiero degli ultras per il campione scomparso

Anche la Curva Sud ha reso omaggio a Diego Armando Maradona. Gli ultras giallorossi hanno esposto uno striscione nei pressi dello stadio Vigorito. Ecco il post pubblicato sui social network che spiega il gesto:

Con questo striscione rendiamo omaggio a Diego Armando Maradona. Quando si parla di simili leggende, il colore delle maglie passa in secondo piano perché Diego è di tutti coloro che amano questo sport. Non dimenticheremo mai le sue giocate e ciò che è riuscito a dare al mondo del calcio. Prodezze che non moriranno mai.

Immortale icona, Benevento onora Maradona.