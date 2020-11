DIRETTA / Benevento-Juventus, cronaca testuale in tempo reale In diretta dal "Vigorito" la gara valida per la nona giornata di Serie A

In diretta dallo stadio "Vigorito", Benevento - Juventus, valida per la nona giornata di Serie A. Segui la diretta testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

(Clicca o tocca qui, aggiorna la pagina o premi F5 per visualizzare gli aggiornamenti in diretta).

Benevento - Juventus 1-1 (94')

Marcatori: pt 21' Morata, 48' Letizia.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola (33' pt Maggio; 15' st Insigne), Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita (27' st Tello), Caprari (27' st Tuia); Lapadula (27' st Sau). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Basit, Di Serio, Sanogo, Masella, Pastina. All.: F. Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Chiesa (24' st Bernardeschi), Arthur (17' st Bentacur), Rabiot, Ramsey (18' st Kulusevski); Dybala, Morata. A disp.: Pinsoglio, Garofani, Alex Sandro, Mckennie, Bonucci, Dragusin, Portanova. All.: Pirlo.

Arbitro: Pasqua della sezione di Tivoli. Assistenti: Bottegoni della sezione di Terni e Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale: Sacchi della sezione di Macerata. VAR: Di Paolo della sezione di Avezzano. AVAR: Cecconi della sezione di Empoli.

Note: Ammoniti: Maggio, Cuadrado, Schiattarella e Barba per gioco falloso; Inzaghi per proteste.

Secondo tempo

92' - Montipo! Il portiere è ancora una volta reattivo, si tuffa e cala la saracinesca su conclusione di Kulusevski.

90' - Sei minuti di recupero.

87' - Ammonito Barba per fallo su Dybala.

86' - Montipò si supera su Dybala, che era riuscito a calciare di sinistro su cross di Bernardeschi.

84' - De Ligt è provvidezionale nel fermare Sau, lanciato in contropiede.

82' - Ammonito Schiattarella per gioco falloso su Rabiot. Partita maschia e senza esclusione di colpi.

81' - Cuadrado da cartellino rosso! Brutta entrata su Letizia, Pasquae della sezione di Tivoli lo grazia, ammonendolo semplicemente. Ammonito anche Inzaghi per protete.

78' - Szcesny rischia grosso! Salta due volte Sau in area e poi si libera del pallone.

76' - Il Benevento assapora la possibilità di strappare un punto prezioso alla Juve e battaglia su ogni pallone, senza risparmiarsi.

74' - Errore di Dybala, Letizia scappa via in contropiede, ma non riesce a perfezionarlo.

72' - Triplo cambio per il Benevento: dentro Tello, Tuia e Sau; fuori Ionita, Caprari e Lapadula.

69' - Bernardeschi per Chiesa, cambia ancora la Juve. Il Benevento tiene bene il campo.

67' - Frabotta chiude su Insigne.

62' - Cambia Pirlo, dentro Kulusevski e Bentacur, fuori Ramsey e Arthur.

61' - E' Improta a scalare come esterno di difesa.

60' - Cambio Benevento: entra Insigne al posto di Maggio.

59' - Ammonito Maggio per fallo su Morata.

56' - Contropiede di Improta che serve Lapadula: l'attaccante giallorosso sbaglia lo stop.

55' - La Juventus prova a rifarsi.

51' - Chiesa serve Morata che va di testa, la palla va fuori.

48' - Buona partenza del Benevento: conclusione di Improta che si spegne di poco sul fondo.

45' - Inizia la ripresa. Si riparte senza cambi.

Primo tempo

49' - Termina il primo tempo. Benevento - Juventus 1-1.

48' - Il pareggio del Benevento. Sul successivo angolo è Letizia a gonfiare la rete con un tiro al volo dopo un intervento sbagliato di Arthur.

47' - Grande palla conquistata da Schiattarella che si è accentrato e calciato in porta di destro, ma Szczesny ha compiuto un vero e proprio miracolo deviando in angolo.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Punizione di Dybala che sorvola la porta di Montipò.

36' - Occasionissima per il Benevento: cross di Letizia per Lapadula che di testa spedisce la palla di un soffio sul fondo con Szczesny battuto.

33' - Maggio entra in campo e occupa la corsia destra, con Barba che passa al centro e Letizia a sinistra.

33' - Problemi fisici per Caldirola, entrerà al suo posto Maggio.

31' - Frabotta serve Ramsey che calcia di prima intenzione: Montipò respinge con i piedi.

27' - Cross di Improta per Lapadula, l'attaccante giallorosso anticipa De Light ma non aggancia bene la sfera. Va a terra, il Benevento reclama un rigore ma per Pasqua è tutto regolare.

26' - Gran bella azione della Juventus, con un fitto dialogo in avanti che porta Dybala al sinistro dal limite: la palla fa la barba al palo.

24' - Conclusione dalla distanza di Chiesa facilmente bloccata da Montipò.

21' - Juventus in vantaggio. Apertura di Chiesa per Morata che con una precisa conclusione gonfia la rete alle spalle di Montipò.

16' - Positivo l'atteggiamento difensivo del Benevento che chiude bene gli spazi e non lascia linee libere ai bianconeri.

13' - Angolo di Caprari per la testa di Lapadula: la palla sorvola la traversa.

11' - Tributo delle squadre per Maradona, come deciso dalla Lega A. Applausi per il compianto Pibe de Oro.

11' Caprari serve Barba che prova la conclusione sul primo palo: Szczesny devia in angolo.

8' - Il Benevento risponde a viso aperto e cerca di rendersi pericoloso soprattutto attraveso le palle inattive .

4' - Atteggiamento aggressivo della Juventus che pressa a tutto campo i portatori di palla del Benevento.

18:04 - Comincia la partita.

18:02 - Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in onore di Diego Armando Maradona.

17:57 - Entrano le squadre in campo.

Pre-partita

Nona giornata di campionato con il Benevento che ospita la Juventus al Ciro Vigorito. I giallorossi sono reduci dalla vittoria di Firenze e proveranno a ottenere un risultato positivo contro i campioni d'Italia. Inzaghi ha confermato l'undici visto al Franchi, a eccezione del reparto offensivo che vede i rientri dal primo minuto di Caprari e Lapadula. Tra i bianconeri non c'è Ronaldo, ma in avanti Pirlo sceglie la coppia composta da Dybala e Morata. Cambi last minute forzato per Inzaghi. Non ce la fa Moncini, guai fisici, al suo posto, in panchina, ci sarà Sanogo.