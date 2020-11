Benevento, Inzaghi: "Non ho parole, risultato impensabile" Il tecnico giallorosso: "Contento per i miei calciatori, hanno fatto un qualcosa di straordinario"

Ecco il commento di Inzaghi al termine del match pareggiato dal Benevento contro la Juventus:

“Non ho parole. Questo era impensabile, ma non per me perché conosco bene questi ragazzi. Hanno fatto un qualcosa di magnifico. Improta ha giocato da attaccante prima e da terzino destro poi e credo che questa sia l’emblema della nostra squadra. Era una partita non facile, loro hanno giocatori fortissimi. Sono contento per i miei calciatori, soprattutto se pensiamo a dov’eravamo un anno fa. Siamo riusciti a fermare la Juve, un risultato straordinario che non è da tutti i giorni”.

EPISODI - “Non si vince contro Sampdoria e Bologna se non si fanno partite importanti. Dovevamo capire certi meccanismi, ma le prestazioni ci sono sempre state. La squadra non mi ha mai deluso. Contro Roma e Napoli, per esempio, potevano andare diversamente se gli episodi fossero stati diversi. Per fermare la Juve devi fare ciò che hanno visto tutti. Andiamo avanti. Se si pensa ai cambi forzati, ottenere un risultato del genere in emergenza gli dà ancora più valore”.

REAZIONE - “Ho rimarcato che siamo in una categoria diversa rispetto a quella dello scorso anno. Poi è chiaro che bisogna lavorare, dimostrando che quanto detto nei nostri confronti è sbagliato”.

INFORTUNATI - “Speriamo che per Caldirola non sia nulla di male. Maggio ha stretto i denti per giocare poco, mentre Tuia era reduce da un mese di stop. Questa settimana ci saranno i rientri di Viola, Foulon e Iago Falque. Mi auguro di non aver perso per molto tempo Caldirola e Maggio”.

SUPPORTO - “Bisogna avere ben presente il nostro percorso. All’inizio dell’anno tutti ci davano per retrocessi. Sarà normale perdere qualche partita in questa categoria. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, aiutando questi ragazzi che sono incredibili. Anche nelle sconfitte dobbiamo cercare di aiutarli. Oggi abbiamo dimostrato che con l’impegno e la voglia possiamo sovvertire questo pronostico”.

EMBLEMA - “Hetemaj ha sempre giocato l’anno scorso, conosciamo il suo valore benissimo. Tutti si sono allenati a duemila e appena hanno avuto l’occasione sono riusciti a sfruttarlo. Improta, come ho detto, è l’emblema di quanto detto. Pensare che è agli esordi in serie A è importante. Molti di loro hanno perso tempo nelle categorie minori e ci credevo che potessero prendersi una giornata simile. Tra qualche anno si ricorderanno di questi calciatori che hanno fermato la Juventus”.

MENTALITA' “Ho cercato sempre di far giocare i calciatori nel loro ruolo. Inizialmente ho dato una certa mentalità perché altrimenti si retrocede in questa categoria”.